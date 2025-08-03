В ЕАО при сходе вагонов с рельсов произошла утечка корабельного топлива

Утечка перевозимого корабельного топлива зафиксирована в Еврейской автономной области (ЕАО) после схода вагонов-цистерн с рельсов, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошёл 2 августа. С рельсов сошли пять вагонов грузового состава, следовавшего до станции Ванино. При этом две цистерны опрокинулись.
«Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших нет. Размер причинённого ущерба составил более 1 млн рублей. Биробиджанская транспортная прокуратура начала проверку.
Напомним, 12 июля на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги в Приморском крае с рельсов сошли восемь вагонов, заполненных щебнем. В результате инцидента никто не пострадал. После случившегося была инициирована доследственная проверка.