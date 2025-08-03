В Адлерском районе Сочи произошло возгорание на нефтебазе

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Возгорание резервуара с топливом произошло на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, пострадавших, предварительно, нет, сообщил глава города Андрей Прошунин.
«Нахожусь с заместителями на рабочем месте. На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших, предварительно, нет», — написал он в Telegram-канале.
По словам главы города, работают все экстренные службы.
Ранее в воскресенье аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА.