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В Адлерском районе Сочи произошло возгорание на нефтебазе

Прошунин: в Адлерском районе Сочи произошло возгорание на нефтебазе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Возгорание резервуара с топливом произошло на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, пострадавших, предварительно, нет, сообщил глава города Андрей Прошунин.

«Нахожусь с заместителями на рабочем месте. На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших, предварительно, нет», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы города, работают все экстренные службы.

Ранее в воскресенье аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА.

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