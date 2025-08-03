Приготовивший тайник с оружием исполнителям теракта в Крокусе был судим за кражу

Жертвами теракта в «Крокус сити холле» стали 149 человек. Одним из соучастников уголовного дела стал приготовивший тайник с оружием Шахромджон Гадоев*. Как оказалось, он уже был судим. Его обвинили в краже, пишет ТАСС.