Приготовивший тайник с оружием исполнителям теракта в Крокусе был судим за кражу

Жертвами теракта в «Крокус сити холле» стали 149 человек. Одним из соучастников уголовного дела стал приготовивший тайник с оружием Шахромджон Гадоев*. Как оказалось, он уже был судим. Его обвинили в краже, пишет ТАСС.
Согласно материалам дела, преступнику пришлось заплатить 100 тысяч рублей. Такое наказание назначил Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
«Гражданин Таджикистана Гадоев Шахромджон Насимович* 5 сентября 2022 года осужден Октябрьским районным судом Екатеринбурга по части 3 статьи 158 УК РФ (кража)» — говорится в документе.
В материалах дела также утверждается, что одного из фигурантов задержали 23 марта в аэропорту «Пулково». Он планировал покинуть страну после операции в «Крокус сити холле».
*- внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.