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Приготовивший тайник с оружием исполнителям теракта в Крокусе был судим за кражу

В 2022 году соучастника дела о теракте в Крокусе Шахромджона Гадоева* осудили за кражу.

Источник: Комсомольская правда

Жертвами теракта в «Крокус сити холле» стали 149 человек. Одним из соучастников уголовного дела стал приготовивший тайник с оружием Шахромджон Гадоев*. Как оказалось, он уже был судим. Его обвинили в краже, пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, преступнику пришлось заплатить 100 тысяч рублей. Такое наказание назначил Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

«Гражданин Таджикистана Гадоев Шахромджон Насимович* 5 сентября 2022 года осужден Октябрьским районным судом Екатеринбурга по части 3 статьи 158 УК РФ (кража)» — говорится в документе.

В материалах дела также утверждается, что одного из фигурантов задержали 23 марта в аэропорту «Пулково». Он планировал покинуть страну после операции в «Крокус сити холле».

*- внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.