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Мэр Сочи подтвердил удар беспилотников по нефтебазе в Адлере

В ночь на 3 августа в Адлерском районе Сочи произошел удар по нефтебазе, что привело к возгоранию одного из резервуаров с топливом. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Все экстренные службы находятся на месте происшествия.

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В ночь на 3 августа в Адлерском районе Сочи произошел удар по нефтебазе, что привело к возгоранию одного из резервуаров с топливом. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Все экстренные службы находятся на месте происшествия.

«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной», — написал глава Сочи в своем официальном telegram-канале. Прошунин отметил, что находится на рабочем месте вместе с заместителями и лично контролирует ситуацию на нефтебазе.

Ранее местные жители в соцсетях сообщали, что в Адлере вспыхнул пожар в результате атаки беспилотников. Происшествие произошло вблизи одной из центральных улиц города. Очевидцы рассказали о взрывах, которые были слышны над городом, а также о работе средств ПВО по вражеским дронам.

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