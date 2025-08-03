Мэр Сочи вышел с обращением к жителям по поводу массовой атаки БПЛА

Беспилотник разрушился в воздухе и упал на гаражи, рассказал мэр Сочи.
Обломки дрона вновь повредили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной в Сочи утром 3 августа. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.
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«Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет», — написал Прошунин. Он также уточнил, что в ближайшее время режим ракетной опасности в городе будет отменен, а система сиренно-речевого оповещения переведена в режим тишины.
Городские службы продолжают обследование территории кооператива для выявления возможных новых повреждений. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Атака беспилотников на Сочи произошла ночью 3 августа. В городе и на федеральной территории «Сириус» была объявлена угроза БПЛА, а местные жители слышали взрывы и работу ПВО. В результате инцидентов временно прекратил работу городской аэропорт, а горожан призывали укрываться в безопасных помещениях. Подобные атаки дронов также были зафиксированы в других регионах России. Подробнее о ситуации — в трансляции URA.RU.