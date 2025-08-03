В Сочи в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе

В Сочи в результате атаки украинских БПЛА произошел пожар на нефтебазе в Адлерском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.
«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной», — написал глава города.
Прошунин уточнил, что пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным, нет. На месте работают все экстренные службы города. Градоначальник также контролирует ситуация, проводят совещание со своими заместителями.
Мэр также добавил, что в ближайшее время в Сочи отменят ракетную опасность.
Ранее жители Сочи сообщили о взрывах над городом.
Также сообщалось, что аэропорт города-курорт не принимает и не отправляет рейсы.