Первое за 500 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке сняли на видео

Система вулкана включает два объединённых конуса и находится в древней котловине с диаметром около 9 км. В центральной кальдере диаметром около 2 км расположены два вложенных друг в друга конуса. Наименьший из них достигает высоты 150 м, а диаметр кратера составляет 60 м.