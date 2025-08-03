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Первое за 500 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке сняли на видео

Первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке сняли на видео. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает, что последний раз вулкан пробуждался в 1463—1464 годах — более 500 лет назад.

Источник: Life.ru

«Вулкан относится к Восточному вулканическому поясу. Он расположен примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 км от Петропавловска-Камчатского», — объясняют в ИВиС ДВО РАН.

Вулкан Крашенинников на Камчатке проснулся после 500 лет. Видео © Telegram / ИВиС ДВО РАН.

Система вулкана включает два объединённых конуса и находится в древней котловине с диаметром около 9 км. В центральной кальдере диаметром около 2 км расположены два вложенных друг в друга конуса. Наименьший из них достигает высоты 150 м, а диаметр кратера составляет 60 м.

По информации сотрудников Кроноцкого природного парка, в настоящее время пепловые выбросы достигают высоты 5−6 км над уровнем моря. Часть территории парка покрыта пепловыми отложениями. Спутниковые данные зафиксировали, что пепловый шлейф распространился на 75 км к востоку от вулкана.

Как сообщал Life.ru, по оценке экспертов, землетрясение на Камчатке 30 июля может активизировать ещё два вулкана — Горелый и Мутновский. Доступ к территориям у исполинов сейчас ограничен, туристические маршруты пока не работают.