Цистерна с нефтепродуктами загорелась в Сочи из-за атаки БПЛА

В воскресенье, 3 августа, Сочи подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со стороны киевского режима. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Адлерском районе обломки БПЛА попали в цистерну с нефтепродуктами, что привело к возгоранию. К ликвидации пожара привлекли 127 человек и 35 единиц техники.
Губернатор Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину лично контролировать ситуацию.
— Поручил главе Сочи Андрею Прошунину держать ситуацию на личном контроле, — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Сочи прозвучало не менее пяти взрывов. Как сообщают местные жители, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские беспилотные летательные аппараты типа «Лютый».
Кроме того, силы ПВО сбили около 15 БПЛА в небе над Воронежем и тремя районами Воронежской области. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА женщина получила травму ноги. Также зафиксированы возгорания частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта. Оперативные службы работают на местах падения обломков, устанавливая полный масштаб последствий.