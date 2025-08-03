Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи после атаки БПЛА тушат 127 человек

Падение обломков БПЛА на гаражный кооператив. Видео © Telegram / SHOT.
«Все экстренные службы работают. Сохраняйте спокойствие», — написал Прошунин в Telegram-канале.
В администрации добавили, что по предварительным данным, в результате происшествий люди не пострадали. Сообщается, что ракетную опасность скоро отменят и переведут сирены в режим тишины. В краевом правительстве уточнили, что с огнём на нефтебазе борются 127 пожарных.
«К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Как сообщал Life.ru, ВСУ атаковали Сочи беспилотниками типа «Лютый» около 2:15 ночи 3 августа. Сирены звучали в центре города, в Лазаревском районе, в Адлере, а также на территории горных курортов.