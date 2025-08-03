В Конгрессе США резко выступили против помощи Украине

«Финансирование, разжигание и, в конечном счете, ведение боевых действий с Россией на Украине в полной мере стало бы предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийства людей…» — отметила конгрессвумен. Пост она опубликовала на своей странице в соцсети Х.