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В Конгрессе США резко выступили против помощи Украине

Администрация США предает интересы собственного населения, поддерживая конфликт на Украине. Об этом сообщила американская конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. По ее словам, продолжение финансирования ВСУ может привести к потере поддержки республиканцев среди избирателей.

В Конгрессе США признали, что Белый дом разжигает конфликт на Украине.

Администрация США предает интересы собственного населения, поддерживая конфликт на Украине. Об этом сообщила американская конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. По ее словам, продолжение финансирования ВСУ может привести к потере поддержки республиканцев среди избирателей.

«Финансирование, разжигание и, в конечном счете, ведение боевых действий с Россией на Украине в полной мере стало бы предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийства людей…» — отметила конгрессвумен. Пост она опубликовала на своей странице в соцсети Х.

Тейлор-Грин подчеркнула, что большинство жителей США не одобряют участие страны в военных столкновениях за рубежом и не хотят финансировать такие действия. В своем заявлении политик также выразила недовольство тем, что власти Штатов поддерживают «наступательные войны» в интересах Израиля. Конгрессвумен считает такую политику ошибочной и несправедливой по отношению к гражданам США.

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