Пожар на нефтебазе и задержки в аэропорту: Краснодарский край под атакой беспилотников ВСУ

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон: коридоре, ванной, туалете, кладовой. Если вы находитесь на улице — укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания, используйте подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки», — написал Прошунин в своем telegram-канале.