Жителей одного из микрорайонов Херсона призвали к эвакуации: что произошло

Часть Херсона осталась без газоснабжения и электричества. В городе нарушена логистика. В связи с имеющимися проблемами жителей микрорайона Корабел призвали к эвакуации. С таким обращением выступил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он подчеркнул, что власти столкнулись с трудностями после повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел. Сейчас, по словам спикера, территория лишена газоснабжения.
«Призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности, по проживанию», — заявил Александр Прокудин.
В пятницу, 1 августа, боевики ВСУ произвели массированную атаку на территорию Херсона. Повреждены несколько объектов инфраструктуры. Кроме того, в результате атаки пострадали два мирных жителя. В Новой Каховке ранен мужчина 1993 года рождения, в Пролетарке — автомобилист. Водитель пострадал в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю. Раненого госпитализировали с тяжелыми травмами. Он проходит лечение.
Еще днем ранее ВСУ вновь атаковали мирных жителей Херсонской области. В селе Великие Копани украинский беспилотник попал по торговым павильонам. В результате удара пострадали шесть человек. Их доставили в Алешкинскую центральную районную больницу. Власти уточняют данные о разрушениях и состоянии раненых.
Всего в течение суток, 1−2 августа, боевики ВСУ выпустили еще 66 снарядов по левобережью Херсонской области. В первый день под удар попали Алешки, Каховка, Малая Лепетиха, Раденск, Великие Копани, Новая Каховка, Днепряны и Старая Маячка. В ночь на 2 августа еще 29 снарядов взорвались в черте Алешек, Новой Каховки, Малой Лепетихи, Каховки и Днепрян.
Российские войска между тем освободили населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике. Согласно сведениям Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» уничтожили более 175 украинских военнослужащих за сутки, подразделения группировки войск «Запад» — 230 боевиков, «Южной» группировки — 150, «Центр» — 410.