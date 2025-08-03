Жителей одного из микрорайонов Херсона призвали к эвакуации: что произошло

В пятницу, 1 августа, боевики ВСУ произвели массированную атаку на территорию Херсона. Повреждены несколько объектов инфраструктуры. Кроме того, в результате атаки пострадали два мирных жителя. В Новой Каховке ранен мужчина 1993 года рождения, в Пролетарке — автомобилист. Водитель пострадал в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю. Раненого госпитализировали с тяжелыми травмами. Он проходит лечение.