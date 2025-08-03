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На Кубани после атаки БПЛА горит резервуар с нефтью объемом 2 тысячи кубометров

На нефтехранилище в Адлерском районе горит резервуар с нефтепродуктами емкостью две тысячи кубометров. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.

Пожарные борются с последствиями атаки БПЛА.

На нефтехранилище в Адлерском районе горит резервуар с нефтепродуктами емкостью две тысячи кубометров. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.

«Горит один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров», — говорится в сообщении telegram-канала оперштаба. Обломки беспилотника также повредили пять гаражей в кооперативе. Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных. На этой же улице ликвидируют пожар в магазине.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий привлечены 127 человек и 35 единиц техники, включая 75 сотрудников МЧС с 22 автомобилями.

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