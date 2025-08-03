Пожар на нефтебазе в Адлере тушат 127 человек

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин подтвердил, что на территории нефтебазы, расположенной в Адлерском районе, упали обломки украинского дрона, в результате чего произошло возгорание одного из топливных резервуаров. Все оперативные службы работают на месте происшествия. Мэр уточнил, что совместно со своими заместителями находится на рабочем месте и осуществляет личный контроль за развитием ситуации на нефтебазе.