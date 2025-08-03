Пожар на нефтебазе в Адлере тушат 127 человек

К тушению пожара на нефтебазе приступили почти 130 человек.
В Адлерском районе Сочи произошло возгорание на территории нефтебазы после того, как обломки беспилотника упали на цистерну с нефтепродуктами. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, к тушению пожара привлечены 127 человек и 35 единиц техники.
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«К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале. Мэр Сочи Андрей Прошунин получил поручение обеспечить личный контроль над ситуацией.
Ранее глава Сочи Андрей Прошунин подтвердил, что на территории нефтебазы, расположенной в Адлерском районе, упали обломки украинского дрона, в результате чего произошло возгорание одного из топливных резервуаров. Все оперативные службы работают на месте происшествия. Мэр уточнил, что совместно со своими заместителями находится на рабочем месте и осуществляет личный контроль за развитием ситуации на нефтебазе.