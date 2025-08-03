Кондратьев: пожар на территории нефтебазы в Сочи тушат почти 130 человек

Пожар на территории нефтебазы в Адлерском районе Сочи тушат 127 человек. Также задействовано 35 единиц техники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что сегодня ночью Сочи подвергся атаке украинских беспилотников. Обломки сбитого БПЛА попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего вспыхнул пожар.
«К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кондратьев добавил, что поручил мэру Сочи Андрею Прошунину держать ситуацию на личном контроле.
До этого Прошунин также сообщал о пожаре на нефтебазе в Адлерском районе.
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