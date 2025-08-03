В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар объемом две тысячи кубометров

«По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров», — говорится в сообщении.
Также, по данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных. На этой же улице оперативные службы ликвидируют возгорание магазина. По предварительной информации, пострадавших нет.
Уточняется, что в ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России — 75 человек, 22 единицы техники.