Фигуранты дела «Крокуса» хранили оружие в Каспийске и Красногорске

Фигуранты, причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», хранили оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в квартирах, расположенных в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге. Эти сведения подтверждены документами, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что для хранения опасных предметов злоумышленники использовали четыре квартиры в Каспийске, две — в Екатеринбурге и одну — в поселке Путилково под Красногорском. В период с начала июня 2023 года по конец марта 2024 года эти жилые помещения служили тайниками для оружия и взрывчатки.
При этом подчеркивается, что не все квартиры и тайники были полностью оборудованы или обнаружены. Это говорит о том, что злоумышленники могли использовать дополнительные скрытые места для хранения оружия.
Ранее правоохранительные органы установили личности двух организаторов террористических ячеек, которые причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Они объявлены в розыск МВД России.