Фигуранты дела «Крокуса» хранили оружие в Каспийске и Красногорске

В материалах указано, что для хранения опасных предметов злоумышленники использовали четыре квартиры в Каспийске, две — в Екатеринбурге и одну — в поселке Путилково под Красногорском. В период с начала июня 2023 года по конец марта 2024 года эти жилые помещения служили тайниками для оружия и взрывчатки.