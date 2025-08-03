Прошунин: в Адлерском районе Сочи произошло возгорание на нефтебазе

В Адлерском районе Сочи произошло возгорание на нефтебазе — пожар вспыхнул в резервуаре с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров.
Об этом сообщили городские и региональные власти, отметив, что предварительной причиной инцидента стало попадание обломков беспилотного летательного аппарата.
Как уточнил мэр Сочи Андрей Прошунин, последствия происшествия затронули близлежащий гаражный кооператив на улице Авиационной — повреждено не менее пяти строений. Также вспыхнул пожар в расположенном поблизости магазине, который, по данным экстренных служб, был потушен до прибытия пожарных расчётов.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к ликвидации последствий привлечены 127 человек и 35 единиц техники, включая сотрудников МЧС России. Он также подтвердил, что беспилотник, запущенный со стороны Киева, стал причиной пожара, попав обломками в цистерну с горючим.
По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация остаётся под личным контролем главы города.
Ранее режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был объявлен на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.