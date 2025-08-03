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Суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой*

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости ее адвокат Леонид Соловьев.

Источник: © РИА Новости

Пресненский суд Москвы в середине июля заочно арестовал Лазареву* на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, защита обжаловала это решение.

«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — рассказал собеседник агентства.

Как указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Мосгорсуд нашел в постановлении суда первой инстанции нарушение УПК — тот, вынося решение, не проверил, объявлена ли Лазарева* в международный розыск по этому уголовному делу. Выяснилось, что по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента телеведущая объявлена только в федеральный розыск, подчеркивается в материалах.

При этом Лазаревой* в РФ в случае возвращения и без того грозит лишение свободы. Второй западный окружной военный суд в конце 2024 года заочно приговорил ее к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.

В Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения также поступило заочное дело в отношении телеведущей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.