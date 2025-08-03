Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты

Эти меры приняты в целях обеспечения безопасности авиационных перевозок.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Эти меры приняты в целях обеспечения безопасности авиационных перевозок и предотвращения возможных инцидентов.

По словам Кореняко, ограничения касаются как приема, так и выпуска самолетов из аэропорта, и они будут действовать до особого распоряжения. Власти предпринимают эти шаги для создания безопасных условий для всех участников воздушного движения.

Ранее временные ограничения на приём и отправку воздушных судов были введены в аэропорту Сочи. Авиакомпании своевременно информируют своих пассажиров обо всех изменениях.