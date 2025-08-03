Росавиация: в аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Эти меры приняты в целях обеспечения безопасности авиационных перевозок и предотвращения возможных инцидентов.
По словам Кореняко, ограничения касаются как приема, так и выпуска самолетов из аэропорта, и они будут действовать до особого распоряжения. Власти предпринимают эти шаги для создания безопасных условий для всех участников воздушного движения.
Ранее временные ограничения на приём и отправку воздушных судов были введены в аэропорту Сочи. Авиакомпании своевременно информируют своих пассажиров обо всех изменениях.