Мосгорсуд отменил арест телеведущей Лазаревой* в России

В материалах суда отмечается, что при принятии решения о заочном аресте первой инстанцией были допущены нарушения УПК РФ. В частности, суд не проверил, объявлена ли Лазарева в международный розыск по этому уголовному делу. В ходе разбирательства выяснилось, что телеведущая находится только в федеральном розыске по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.