Мосгорсуд отменил арест телеведущей Лазаревой* в России

Татьяна Лазарева* ранее была заочно арестована.
Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте российской телеведущей Татьяны Лазаревой (признана иноагентом в РФ) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил адвокат Лазаревой Леонид Соловьев.
«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — заявил Соловьев. Его слова передает РИА Новости.
В материалах суда отмечается, что при принятии решения о заочном аресте первой инстанцией были допущены нарушения УПК РФ. В частности, суд не проверил, объявлена ли Лазарева в международный розыск по этому уголовному делу. В ходе разбирательства выяснилось, что телеведущая находится только в федеральном розыске по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТатьяна Лазарева* назвала искренними слова о радости за удары ВСУ по России: чем известна скандальная ведущая.
Ранее Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву на два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Решение было принято после поступления уголовного дела, связанного с возможным уклонением от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Защита телеведущей обжаловала этот вердикт.
Кроме того, Лазарева уже заочно приговорена к 6,5 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Ей также запрещено четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. По данным суда, поводом для уголовного преследования стало интервью телеведущей на одном из YouTube-каналов, где она высказала мнение о допустимости террористических атак в России.
*Татьяна Лазарева признана иноагентом в РФ.