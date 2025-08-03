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В Брянской области уничтожены вражеские БПЛА

Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью.

Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным главы области, оба БПЛА самолетного типа были своевременно обнаружены и нейтрализованы расчетами ПВО Министерства обороны РФ. В результате инцидента не зафиксировано пострадавших или разрушений на земле.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, проводя необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Сочи в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе.

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