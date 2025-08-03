В Брянской области уничтожены вражеские БПЛА

Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По данным главы области, оба БПЛА самолетного типа были своевременно обнаружены и нейтрализованы расчетами ПВО Министерства обороны РФ. В результате инцидента не зафиксировано пострадавших или разрушений на земле.
В настоящее время на месте работают оперативные службы, проводя необходимые мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Сочи в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше