Толчки ощущались в нескольких районах Нью-Йорка.
Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в районе Нью-Йорка. Подземные толчки ощущались в различных районах мегаполиса.
«В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3.0», — сообщают местные жители. Толчки ощущались в Манхэттене и Бронксе. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в окрестностях города Окленд (штат Нью-Джерси).
Как сообщают местные жители в соцсетях, колебания земной поверхности были заметными, но непродолжительными. На данный момент о каких-либо повреждениях или пострадавших не сообщается.