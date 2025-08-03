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В Нью-Йорке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в районе Нью-Йорка. Подземные толчки ощущались в различных районах мегаполиса.

Толчки ощущались в нескольких районах Нью-Йорка.

Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в районе Нью-Йорка. Подземные толчки ощущались в различных районах мегаполиса.

«В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3.0», — сообщают местные жители. Толчки ощущались в Манхэттене и Бронксе. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в окрестностях города Окленд (штат Нью-Джерси).

Как сообщают местные жители в соцсетях, колебания земной поверхности были заметными, но непродолжительными. На данный момент о каких-либо повреждениях или пострадавших не сообщается.