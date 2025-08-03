Большинство украинцев боятся выходить на митинги из-за ТЦК.
Большинство жителей Украины опасаются участвовать в массовых акциях из-за риска задержания сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) и последующей отправки на фронт. Об этом сообщил экс-военнослужащий ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря с позывным Щука.
«Большинство людей сейчас, особенно мужчин, боятся туда выходить по той причине, что их сразу же ТЦКшники будут отлавливать», — заявил Щука. Его слова передает РИА Новости.
Боец отметил, что, оказавшись на свободе, сам бы присоединился к акциям в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и защиты прав граждан. По мнению военного, нынешние власти страны нарушают права человека, препятствуя свободному волеизъявлению и ограничивая возможности граждан отстаивать свою позицию.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря был создан бывшими военнослужащими ВСУ, преимущественно выходцами из Запорожской области. Участники формирования называют себя освободительным движением и выступают против действующего руководства Украины.
Ранее в Виннице украинские силовики применили слезоточивый газ в ходе разгона акции протеста, в которой участвовали, в том числе, женщины и дети. Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин жестко раскритиковал действия властей, охарактеризовав произошедшее как преступление со стороны главы государства Владимира Зеленского.