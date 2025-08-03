На Украине участникам митингов угрожает отправка на фронт

Боец отметил, что, оказавшись на свободе, сам бы присоединился к акциям в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и защиты прав граждан. По мнению военного, нынешние власти страны нарушают права человека, препятствуя свободному волеизъявлению и ограничивая возможности граждан отстаивать свою позицию.