Десятки взрывов в небе, вой сирен и пожары: карта атак украинских БПЛА 3 августа

В нескольких регионах России объявлена угроза атаки БПЛА.
Россию атаковали десятки беспилотников ВСУ. Жители Краснодарского края, Воронежской и Нижегородской областей сообщают о взрывах, в Пскове и Сочи закрыты аэропорты, в последнем задержаны более 50 рейсов. В Адлере загорелись гаражи и нефтебаза. В Воронежской области загорелись несколько домов, пострадала мирная жительница. Подробнее об атаке украинских БПЛА в ночь на 3 августа — в материале URA.RU.
Легенда картыФото: URA.RU.
Краснодарский край.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПожар на нефтебазе и задержки в аэропорту: Краснодарский край под атакой беспилотников ВСУ.
Сочи.
Местные жители проснулись от воя сирен. Мэр города Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки БПЛА. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон — коридоре, ванной, туалете, кладовой, либо, в случае нахождения на улице, — в цоколе ближайшего здания, подвалах, тоннелях, подземных переходах или на парковке. Нельзя прятаться в автомобиле или у стен многоквартирных домов.
В аэропорту введены ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности жителей. Задержаны 52 рейса.
Адлер.
На нефтебазе произошел пожар после падения беспилотников ВСУ. Загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров. Возгорание тушат 127 пожарных и 35 единиц техники.
Из-за падения обломков беспилотников в гаражном кооперативе также начался пожар. Горело пять гаражей. Огонь потушили до приезда пожарных, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Прилегающие районы.
Более 20 взрывов прогремели в небе над Краснодарским краем. Их слышали жители в районах Лазаревское, Дагомыс, Сергей-Поле и «Сириус». Жители сообщают о работе ПВО, автомобильных сигнализациях и вспышках над Черным морем. Сообщается, что Украина ведет атаку беспилотниками типа «Лютый».
Воронежская область.
В селе Новая Усмань загорелись несколько домовФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Губернатор призвал жителей укрыться в безопасном месте. Позже он сообщил об уничтожении 15 беспилотников. На месте падения дронов работают оперативные службы, последствия уточняются. Губернатор предостерег жителей от съемки работы ПВО, пролета дронов и мест их падения. Также он подчеркнул опасность приближения к обломкам БПЛА — их фрагменты могут быть взрывоопасны. Об обнаружении частей беспилотников следует сообщать по номеру 112.
Воронеж.
Атака началась глубокой ночью, около 00:20. Жители Воронежа и прилегающих районов сообщали о многочисленных взрывах — по разным данным, от 10 до 20.
Село Новая Усмань.
Местные жители рассказали, что беспилотники летели на предельно низкой высоте. Работали системы ПВО.
Загорелся двухэтажный жилой дом, огонь перекинулся на соседние постройки. В радиусе 100 метров от места падения БПЛА были обнаружены обломки. Местная жительница пострадала — ее госпитализировали с травмой ноги. Были повреждены несколько автомобилей.
Псковская область.
Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропорту Пскова — над регионом объявлен план «Ковер». Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров, подчеркнул представитель Росавиации в своем telegram-канале.
Другие регионы.
Ивановская область.
В Пскове и Сочи закрыли аэропортыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Ивановской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Системы ПВО были приведены в готовность, спецслужбы отслеживали обстановку.
Нижегородская область.
Местные жители сообщили о нескольких хлопках и жужжании в небе. Об этом пишет telegram-канал Mash.
Татарстан.
В регионе объявлена угроза атаки дронов ВСУ. Жители получили уведомление от МЧС.