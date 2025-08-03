Десятки взрывов в небе, вой сирен и пожары: карта атак украинских БПЛА 3 августа

В регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Губернатор призвал жителей укрыться в безопасном месте. Позже он сообщил об уничтожении 15 беспилотников. На месте падения дронов работают оперативные службы, последствия уточняются. Губернатор предостерег жителей от съемки работы ПВО, пролета дронов и мест их падения. Также он подчеркнул опасность приближения к обломкам БПЛА — их фрагменты могут быть взрывоопасны. Об обнаружении частей беспилотников следует сообщать по номеру 112.