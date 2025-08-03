ВСУ совершили массированную атаку на Сочи: что известно о пожаре на нефтебазе и пострадавших

Ночью 3 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате на нефтебазе в Адлерском районе произошел пожар. Как уточняется, загорелся резервуар с топливом. В ликвидации пожара участвуют 127 сотрудников МЧС. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он уточнил, что на месте также работают 35 единиц спецтехники. Вениамин Кондратьев дал поручение мэру Сочи Андрею Прошунину взять ситуацию под личный контроль.
«В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили», — написал губернатор Краснодарского края.
Андрей Прошунин между тем отметил, что фрагменты БПЛА также повредили строения в гаражном кооперативе на Авиационной улице. О пострадавших не сообщается. Мэр Сочи порекомендовал жителям сохранять спокойствие и не публиковать снимки работы ПВО.
Он также поблагодарил службы противовоздушной обороны за профессионализм. На территории Сочи вскоре после ударов отменили воздушную опасность.
В ночь на 2 августа боевики ВСУ атаковали также Самарскую область. В результате в Куйбышевском районе погиб местный житель. По данным властей, жертвой удара стал пожилой мужчина, который находился в дачном доме. Объект загорелся из-за падения обломков БПЛА.
Кроме того, выросло число пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятие в Пензенской области. Травмы получили трое человек. В регионе также погибла женщина. Власти распорядились оказать материальную помощь всем пострадавшим и семье погибшей от удара ВСУ.
БПЛА стали активно направлять в Краснодарский край. Так, вечером 1 августа средствами противовоздушной обороны обнаружены и перехвачены 18 украинских дронов. Из них семь БПЛА сбиты над Кубанью. Еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря. БПЛА продолжают сбивать и над российским приграничьем. Так, четыре дрона уничтожили над Воронежской областью и два — над Белгородской.