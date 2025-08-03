Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить, не перевозит ли он дроны

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что сотрудники ДПС остановили водителя грузового автомобиля «ГАЗон» в Тульской области, предъявив тому требование о досмотре транспортного средства в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировка БПЛА. Водитель отказался от его выполнения, в связи с чем был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
В судебном заседании шофер вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать, а также указал, что выполнить требования сотрудника полиции сразу не смог, так как ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее ключ нашелся, и он выполнил требования сотрудников полиции, подчеркивается в материалах.
Суд в середине июля назначил водителю наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, отмечается в материалах.