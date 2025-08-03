Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить, не перевозит ли он дроны

Суд оштрафовал водителя грузовика за отказ проверить, не перевозит ли он дроны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что сотрудники ДПС остановили водителя грузового автомобиля «ГАЗон» в Тульской области, предъявив тому требование о досмотре транспортного средства в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировка БПЛА. Водитель отказался от его выполнения, в связи с чем был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

В судебном заседании шофер вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать, а также указал, что выполнить требования сотрудника полиции сразу не смог, так как ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее ключ нашелся, и он выполнил требования сотрудников полиции, подчеркивается в материалах.

Суд в середине июля назначил водителю наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, отмечается в материалах.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше