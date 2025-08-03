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Учёные впервые зафиксировали извержение камчатского вулкана Крашенинникова

Вулкану Крашенинникова на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

Источник: Аргументы и факты

Извержение произошло на вулкане Крашенинникова на полуострове Камчатка, которое стало первым за всю историю наблюдений за этим исполином, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Пепел выбрасывало на высоту около 6 км над уровнем моря. Шлейф от него распространился на восток — в сторону Тихого океана.

В районе указанной горы нет населённых пунктов и зарегистрированных групп туристов.

Вулкану Крашенинникова присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

Управление МЧС России по Камчатскому краю отметило, что в связи с извержением вулкана Крашенинникова над этой территорией был объявлен «оранжевый» уровень авиационной опасности.

Этот режим говорит о повышенной угрозе для воздушных судов в районе горы из-за возможных выбросов пепла и других вулканических процессов. В ведомстве посоветовали гражданам не посещать окрестности исполина и избегать попыток восхождения на него.

В МЧС предупредили о вероятном выбросе пепла на ещё пяти вулканах.

Управление МЧС РФ по Камчатскому краю 2 августа сообщило, что на полуострове сохраняется высокая вулканическая активность. В связи с этим в министерстве предупредили, что на вулканах Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный и Камбальный возможны пепловые выбросы.

Так, по информации ведомства, на Ключевском было выявлено усиление вершинного извержения с проявлением стромболианской активности, выбросами пепла и лавовыми потоками. По прогнозам, что высота пепловых столбов может достигнуть 10 км.

Кроме того, в МЧС уточнили, что экструзивно-эксплозивная фаза извержения наблюдается на Шивелуче. При этом на вулкане возможны выбросы пепла на высоту до 8 км.

Напомним, 30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение, которое стало самым мощным на полуострове с 1952 года. Кроме того, подземные толчки зафиксировали в Сахалинской области, где по прибрежной части города Северо-Курильска ударило цунами.