«Жилищник» хочет взыскать долг по ЖКХ с Тимура Иванова

ГБУ города Москвы «Жилищник района Арбат» обратился в столичный суд с иском о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчиками указаны Иванов, его бывшая супруга Светлана, а также двое ее детей от первого брака.