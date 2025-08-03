Губернатор Гусев: четыре человека пострадали из-за ночной атаки БПЛА на Воронеж

Ночью 3 августа ВСУ нанесли удары по Воронежу и нескольким районам. В результате пострадали не менее четырех человек. Об этом уведомил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
По его данным, в результате атаки БПЛА также полностью разрушен частный дом. Помимо прочего, повреждения получили сарай и автомагазин. Среди пострадавших отмечаются три жительницы Воронежа и мужчина, живущий в пригороде.
«Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности и следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области», — предупредил Александр Гусев.
Ранее атака ВСУ унесла жизнь мужчины из Куйбышевского района Самары. Пенсионер находился в частном доме, когда здание загорелось.