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Губернатор Гусев: четыре человека пострадали из-за ночной атаки БПЛА на Воронеж

Украинские БПЛА атаковали Воронеж и несколько районов, пострадали четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 3 августа ВСУ нанесли удары по Воронежу и нескольким районам. В результате пострадали не менее четырех человек. Об этом уведомил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

По его данным, в результате атаки БПЛА также полностью разрушен частный дом. Помимо прочего, повреждения получили сарай и автомагазин. Среди пострадавших отмечаются три жительницы Воронежа и мужчина, живущий в пригороде.

«Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности и следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области», — предупредил Александр Гусев.

Ранее атака ВСУ унесла жизнь мужчины из Куйбышевского района Самары. Пенсионер находился в частном доме, когда здание загорелось.

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