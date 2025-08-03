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Четыре человека пострадали в Воронежской области в результате атаки БПЛА

В Воронежской области число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ возросло до четырёх. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Среди пострадавших — две жительницы Воронежа, госпитализированные с травмами, а ещё одной женщине оказали медицинскую помощь на месте. Также в больницу с ожогом был доставлен мужчина из пригорода.

Атака ВСУ привела к серьёзным разрушениям: один частный дом полностью уничтожен, а в нескольких других повреждены стены, кровля и остекление. В результате возгорания также пострадали автомагазин и сарай в пригороде. На данный момент последствия воздушного налёта продолжают уточняться. Губернатор отметил, что в Воронеже и Лискинском районе отменена непосредственная угроза удара БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что система ПВО сбила около 15 беспилотников в Воронеже и трёх районах области. В ходе атаки сообщалось о пострадавшей женщине и возгораниях в ряде частных домов и хозяйственных построек.

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