Раскрыт новый скандал в деле осужденного экс-замминистра обороны Иванова

В качестве оснований для обращения в суд «Жилищник» указал долги за жилплощадь, тепло- и электроснабжение. Ответчиками по делу указаны Иванов, его бывшая жена Светлана, а также двое детей Светланы от предыдущего брака. В судебные материалы были включены единый жилищный документ, подтверждающий состав семьи и параметры жилья, документы о праве пользования жилплощадью и выписка из лицевого счета. Иск был зарегистрирован в столичном суде 19 июня.