Следствию стала известна причина смерти почти половины жертв в «Крокусе»

Остальные жертвы погибли либо от огнестрельных ранений, либо по неустановленным причинам. В материалах дела отмечается, что в момент теракта опасности подвергались около двух тысяч посетителей концертного зала. Из них почти 1,7 тысячи человек впоследствии не обращались за медицинской помощью.