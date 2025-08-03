Daily Mail: пособницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз

Представитель Бюро тюрем США подтвердил, что Максвелл была переведена из федеральной тюрьмы во Флориде в тюремный лагерь Брайан в штате Техас. Издание отмечает, что решение о переводе было принято ночью после того, как Максвелл дала подробные показания следователям. В отличие от предыдущего места содержания, новая тюрьма в Техасе — это исключительно женское учреждение с иной категорией заключенных.