Daily Mail: пособницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз

Осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл была переведена в другое исправительное учреждение из-за опасений за ее безопасность, сообщает издание Daily Mail.
По данным источника, такой шаг был предпринят в связи с угрозами убийством со стороны других заключенных, которые воспринимают ее как «стукачку».
Представитель Бюро тюрем США подтвердил, что Максвелл была переведена из федеральной тюрьмы во Флориде в тюремный лагерь Брайан в штате Техас. Издание отмечает, что решение о переводе было принято ночью после того, как Максвелл дала подробные показания следователям. В отличие от предыдущего места содержания, новая тюрьма в Техасе — это исключительно женское учреждение с иной категорией заключенных.
Газета USA Today сообщает, что перевод Максвелл прошел «незаметно», без официальных заявлений со стороны Минюста США и Бюро тюрем.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о похищении Эпштейном девушек из спа-салона в его гольф-клубе.