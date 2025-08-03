Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали из-за атаки ВСУ на Воронеж

В Воронеже и Лискинском районе отменена непосредственная угроза удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Воронеже и Лискинском районе отменена непосредственная угроза удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки БПЛА в регионе увеличилось до четырех. Две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.

В результате возгорания один частный дом полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде также повредил автомагазин и сарай. Последствия атаки уточняются.

— Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности и следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области, — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 15 БПЛА в небе над Воронежем и тремя районами Воронежской области. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА женщина получила травму ноги. Также зафиксированы возгорания частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта. Оперативные службы работают на местах падения обломков, устанавливая полный масштаб последствий.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше