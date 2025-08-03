Четыре человека пострадали из-за атаки ВСУ на Воронеж

В Воронеже и Лискинском районе отменена непосредственная угроза удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки БПЛА в регионе увеличилось до четырех. Две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.
В результате возгорания один частный дом полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде также повредил автомагазин и сарай. Последствия атаки уточняются.
— Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности и следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области, — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 15 БПЛА в небе над Воронежем и тремя районами Воронежской области. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА женщина получила травму ноги. Также зафиксированы возгорания частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта. Оперативные службы работают на местах падения обломков, устанавливая полный масштаб последствий.