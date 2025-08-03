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На Камчатке зафиксировали 10 ощутимых землетрясений за сутки

На Камчатке за последние сутки зарегистрирована серия сейсмической активности.

На Камчатке за последние сутки зарегистрирована серия сейсмической активности. Как сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, с 00:00 мск 2 августа до 23:00 мск 2 августа произошло 10 ощутимых землетрясений в районе Петропавловска-Камчатского, а общее количество подземных толчков превысило 65.

«С 9 утра (00.00 мск) 2 августа до 8 утра 3 августа (23.00 мск 2 августа) произошло десять ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 65», — говорится в сообщении.

Самые мощные из зафиксированных землетрясений имели магнитуду 6,1 и 6,2. По данным сейсмологов, такая активность является необычной для региона. В настоящее время специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки на полуострове.

Ранее сообщалось, что вулкан Крашенинникова проснулся после 600-летнего сна.