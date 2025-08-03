Около половины жертв теракта в «Крокус Сити Холле» погибли в результате пожара

От опасных факторов возгорания погибли около 70 человек из 149. У них эксперты не обнаружили огнестрельных или же каких-либо других ранений. Причина смерти установлена — ожог верхних дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом. А вот остальные жертвы теракта скончались от огнестрельных ранений. К сожалению, есть и такие тела, причину смерти которых медики выявить не смогли.