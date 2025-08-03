Около половины жертв теракта в «Крокус Сити Холле» погибли в результате пожара

Из материалов уголовного дела, возбужденного по факту теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве известно, что почти половина его жертв погибла в результате пожара в концертном зале. Документы находятся в распоряжении ТАСС.
От опасных факторов возгорания погибли около 70 человек из 149. У них эксперты не обнаружили огнестрельных или же каких-либо других ранений. Причина смерти установлена — ожог верхних дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом. А вот остальные жертвы теракта скончались от огнестрельных ранений. К сожалению, есть и такие тела, причину смерти которых медики выявить не смогли.
«В результате террористического акта опасности гибели были подвергнуты не менее 1971 посетителя здания Крокус Сити Холл, не получившие телесных повреждений», — отмечается в документах.
Известно, что почти из двух тысяч людей около 1700 не обращались после случившегося за медицинской помощью.
Как KP.RU писал ранее, двое уроженцев Ингушетии объявлены в федеральный розыск по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Согласно материалам дела, имеющимся у ТАСС, они участвовали в снабжении оружием исполнителей нападения.