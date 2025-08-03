Эстония возводит забор на границе с Россией

Ранее telegram-канал Shot сообщил, что эстонские пограничники ограничили въезд своих граждан в Россию, из-за чего у пограничного перехода Нарва — Ивангород образовались многокилометровые очереди. Эстонские граждане отмечают, что российские пограничные службы не вводили дополнительных ограничений на пересечение границы, пишет RT. По их словам, все меры по затруднению движения принимаются исключительно эстонской стороной.