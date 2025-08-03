Стало известно о судимости одного и террористов «Крокуса»

Шахромджон Гадоев, организовавший схрон с оружием для непосредственных исполнителей теракта в «Крокус сити холле», ранее привлекался к уголовной ответственности в России за кражу. Это установлено материалами уголовного дела, с которыми ознакомилось ТАСС.
«Гражданин Таджикистана Гадоев Шахромджон Насимович 5 сентября 2022 года признан виновным Октябрьским районным судом Екатеринбурга по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), с назначением наказания в виде штрафа 100 000 рублей», — указано в материалах дела.
Гадоев, по версии следствия, совместно с Умеджоном Солиевым и Зубайдулло Исмоиловым доставили из Дагестана в Москву арсенал огнестрельного оружия для исполнителей теракта. Помимо этого, они предположительно планировали взорвать развлекательный комплекс «Москва» в каспийске (Дагестан).
Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Мухаммадрахим Файзов во время нападения осуществлял видеосъемку для отчета организаторам теракта.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» (Красногорск) произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли стрельбу из автоматов по посетителям и подожгли зал. Жертвами стали 147 человек, 336 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. Общий ущерб оценен в 5,7 миллиарда рублей.
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