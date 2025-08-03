Стало известно о судимости одного и террористов «Крокуса»

Гадоев, по версии следствия, совместно с Умеджоном Солиевым и Зубайдулло Исмоиловым доставили из Дагестана в Москву арсенал огнестрельного оружия для исполнителей теракта. Помимо этого, они предположительно планировали взорвать развлекательный комплекс «Москва» в каспийске (Дагестан).