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Гусев: из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Источник: Аргументы и факты

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Воронежской области увеличилось до четырех человек, а один частный дом полностью разрушен, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в регионе также зафиксированы повреждения зданий и инфраструктуры, что требует проведения восстановительных работ.

По словам Гусева, две женщины из Воронежа были госпитализированы с ранениями, полученными во время атаки, а еще одна получила помощь на месте происшествия. Мужчина из пригородной зоны был доставлен в больницу с ожогами.

В результате инцидента также пострадали несколько объектов: повреждены стены, кровля и остекление в жилых домах, а также поврежден автомагазин и сарай. Окончательные данные о масштабах ущерба уточняются.

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что после завершения работы оперативных служб начнется осмотр поврежденных объектов и устранение последствий падения обломков БПЛА. Он добавил, что по предварительным данным повреждены шесть автомобилей и девять квартир с частными домами, один из которых полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны успешно сбили около 15 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Воронежа и трех районов региона.

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