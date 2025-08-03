Гусев: из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Воронежской области увеличилось до четырех человек, а один частный дом полностью разрушен, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в регионе также зафиксированы повреждения зданий и инфраструктуры, что требует проведения восстановительных работ.
По словам Гусева, две женщины из Воронежа были госпитализированы с ранениями, полученными во время атаки, а еще одна получила помощь на месте происшествия. Мужчина из пригородной зоны был доставлен в больницу с ожогами.
В результате инцидента также пострадали несколько объектов: повреждены стены, кровля и остекление в жилых домах, а также поврежден автомагазин и сарай. Окончательные данные о масштабах ущерба уточняются.
Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что после завершения работы оперативных служб начнется осмотр поврежденных объектов и устранение последствий падения обломков БПЛА. Он добавил, что по предварительным данным повреждены шесть автомобилей и девять квартир с частными домами, один из которых полностью сгорел.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны успешно сбили около 15 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Воронежа и трех районов региона.