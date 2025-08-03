На Камчатке зафиксировано десять ощутимых землетрясений за прошедшие сутки

Ощутимые землетрясение фиксировались с 09:00 (00:00 по мск) 2 августа по 08:00 3 августа (23:00 по мск 2 августа) на территории Петропавловска-Камчатска. В профильном ведомстве также подчеркнули, что самые сильные толчки в этот период достигали магнитуды 6,1 и 6,2.