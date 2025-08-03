На Камчатке зафиксировано десять ощутимых землетрясений за прошедшие сутки

За минувшие сутки на Камчатке зафиксировано десять ощутимых землетрясений. Как сообщают представители Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, всего стихийных бедствий за прошедшие 24 часа было более 65.
Ощутимые землетрясение фиксировались с 09:00 (00:00 по мск) 2 августа по 08:00 3 августа (23:00 по мск 2 августа) на территории Петропавловска-Камчатска. В профильном ведомстве также подчеркнули, что самые сильные толчки в этот период достигали магнитуды 6,1 и 6,2.
Как KP.RU писал ранее, почти тысячу афтершоков зафиксировали ученые на Камчатке после сильного землетрясения, которое произошло 30 июля. Их сила была различной, рассказывает директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, от самых малых до почти семи баллов.