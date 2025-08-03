В силовых структурах рассказали о бесчеловечных приказах офицеров ВСУ

Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, получившие легкие ранения, были выписаны из медицинских учреждений Сумской области. После выписки их включили в состав штурмовых подразделений, которые направляются в район Новоконстантиновки (украинское название — Перше Травня). Об этом сообщили в российских силовых структурах.