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В силовых структурах рассказали о бесчеловечных приказах офицеров ВСУ

Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, получившие легкие ранения, были выписаны из медицинских учреждений Сумской области. После выписки их включили в состав штурмовых подразделений, которые направляются в район Новоконстантиновки (украинское название — Перше Травня). Об этом сообщили в российских силовых структурах.

ВСУ сформировали штурмовые группы под Сумами из раненых солдат.

Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, получившие легкие ранения, были выписаны из медицинских учреждений Сумской области. После выписки их включили в состав штурмовых подразделений, которые направляются в район Новоконстантиновки (украинское название — Перше Травня). Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В госпиталях Сумской области прекратили лечение всех легкораненых военнослужащих 225-го ОШП, сформировав из их числа штурмовые группы, которые перебрасываются в район Новоконстантиновки», — сказал источник. Его слова передает ТАСС.

Ранее в силовых структурах сообщили, что украинский 225-й отдельный штурмовой полк несет серьезные потери в районе Кондратовки в Сумской области. Командование предпринимает попытки нарастить численность полка. Однако, несмотря на принимаемые меры, подразделение сохраняет высокий уровень потерь. Значительный вклад в сложившуюся ситуацию вносит работа российских беспилотников, пишет «Царьград».