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Мосгорсуд отозвал решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой*

Мосгорсуд отменил постановление, в рамках которого заочно арестовали телеведущую Татьяну Лазареву* по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил адвокат журналистки Леонид Соловьев.

Мосгорсуд отменил постановление, в рамках которого заочно арестовали телеведущую Татьяну Лазареву* по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил адвокат журналистки Леонид Соловьев.

Уголовное дело в отношении телеведущей поступило в Пресненский суд Москвы 24 июля. Позже инстанция арестовала ее на заочной основе на срок два месяца с момента задержания на территории РФ.

— Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, — уточнил адвокат.

Решение пересмотрели на основании того, что в постановлении суда первой инстанции найдено нарушение УПК. Судья, который выносил приговор, не удостоверился, объявлена ли Лазарева* в международный розыск по этому делу.

Позже обнаружилось, что в рамках уголовного дела телеведущая объявлена только в федеральный розыск, передает РИА Новости.

До этого прокуратура города Москвы также утвердила обвинительное заключение в отношении телеведущей. Лазаревой*, скрывающеюся за границей, инкриминируют публичное оправдание терроризма.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.