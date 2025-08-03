Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 93 вражеских БПЛА над территорией страны

Средства ПВО сбили 93 украинских БПЛА, в том числе 60 над акваторией Черного моря. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в Минобороны России.
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