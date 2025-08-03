Более половины смертей во время теракта в «Крокусе» произошли из-за пожара

От пожара в концертном зале «Крокус сити холл» погибла почти половина жертв теракта. Соответствующая информация следует из материалов уголовного дела.
По данным следователей, из-за возгорания в здании умерли около 70 человек из 149. На телах жертв не было каких-либо огнестрельных ранений.
В основном, причиной их смерти становилась термоингаляционная травма в сочетании с интоксикацией окисью углерода. Другая часть жертв скончалась от огнестрельных ранений.
— В результате террористического акта опасности гибели были подвергнуты не менее 1971 посетителя здания «Крокус сити холл», не получившие телесных повреждений, — уточнили в документе.
Из этих людей почти 1,7 тысячи не обращались за помощью к медицинским специалистам впоследствии не обращались за медицинской помощью, передает ТАСС.
Трагедия произошла 22 марта 2024 года: несколько террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла», после чего стали расстреливать всех находившихся внутри людей. В результате произошедшего погибли 145 человек. Подробнее об ужасной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».