«Все грохочет»: очевидцы рассказали о страшной ночи во время атаки ВСУ на Сочи

Местные жители укрылись в подвалах во время атаки украинских БПЛА.
Город Сочи в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников ВСУ в ночь на 3 августа. Многие жители и туристы проснулись от воя сирен и взрывов в небе от работы противовоздушной обороны и долго не могли не уснуть от охватившего их страха. Часть людей укрылась в подвалах, бомбоубежищах, на подземных парковках. Многие предостерегли украинские войска об ответственности за удары по России. Подробнее о том, как очевидцы отреагировали на ночную атаку ВСУ по Сочи — в материале URA.RU.
Спрятались в подвалах.
Некоторые местные жители и туристы после объявления угрозы атаки БПЛА, воя сирены и взрывов в небе спрятались на подземных парковках и в бомбоубежищах. «Мы в подвале сидели», — написала Ольга в комментариях telegram-канала Shot. «С подругой сейчас говорю, она была в Адлере в этот момент… Они прятались в подземном переходе», — добавила пользователь с ником Margot.
Спать хочется, а страшно.
Местные жители и туристы проснулись ночью от звуков сирен и хлопков в небеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
«Тут сирена орала», — отметил пользователь с ником RV в чате упомянутого telegram-канала. «Над нами правда прожужжало парочку, но на чай мы их не звали», — пошутил он.
«Мы рядом [с местом] где ракеты выпускают на сбитие. Поэтому страшно п****ц [очень сильно]», — сообщила Анна Кизрякова. «Спать хочется, а страшно», — добавил пользователь с никнеймом «О В».
«Я в отеле сижу. Мне страшно», — Sosisochka в комментариях telegram-канала «Новости Краснодара и Края».
«Через 10 дней я дома уже буду. Всегда смотрела со стороны (телевизор/интернет), а тут прям в эпицентре событий. Ужас», — отметила безымянный пользователь в упомянутом канале. «Сейчас все грохочет ночью», — добавила она.
Из-за падения обломков дрона ВСУ на территорию нефтебазы произошло возгорание одного из резервуаров с топливом. «У нас повар живёт напротив резервуаров, в подвале сидят», — написала Татьяна.
«В Сириусе очень громко…» — отметила Юля Ушакова. «Мы в Адлере, очень страшно», — добавила Людмила. «Мы в Сочи, три взрыва слышали. Страх», — сообщила Ольга.
«Адлер, сирена разбудила, слышны взрывы, жутко», — рассказала пользователь с никнеймом Svetlana Zh. «Жесть, у нас прям голосовое передают по громкоговорителю», — добавила она.
«Стены задрожала и мы» — написала Галина. «Инет глючит», — отметила она. О проблемах со связью сообщали и другие пользователи.
«Я проснулась от сирены Мы даже не поняли что случилось Опять взрыв был, хотя сирена уже закончилась. Где-то грохнулся беспилотник, как будто что-то упало, но без взрыва. Еще стреляет ПВО, еще выстрелы и хлопки», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
Мы молимся за вас.
«Я в Сочи, люди которые щас находятся в Адлере, молюсь за вас», — написал пользователь с ником Angel в чате telegram-канала «Новости Краснодара и Края». «Сочи, держитесь родные», — отметила пользователь с никнеймом Svetlana. «Главное люди живы и никто не пострадал», — добавил пользователь с ником A F.
«Зачем в такое время ехать отдыхать на морюшко, да ещё детей тащить. Как будто последний отпуск», — написала Ольга.
Не сообщать о конкретных местах.
Пользователи призвали не сообщать о местах прилета БПЛАФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Многие обращают внимание на то, что не следует в комментариях писать локацию и тем более выкладывать видео. «Люди, очнитесь, вы в каком мире живете?! Зачем вы пишете локации, где что горит и так далее, вы не понимаете опасности? Сейчас так называемые наши “братья славяне” только радоваться будут! Будьте бдительны и осторожны, не пишите локации, берегите себя», — призвала других к внимательности Марина Михалева в чате канала «Новости Краснодара и Края».
«Люди Вас просят не пишите видео, не сообщайте что происходит. Но Вы упорные. А???» — написал Эдуард в комментариях telegram-канала «Новороссийск Life».
Ответ для ВСУ.
Часть жителей указывало на то, что все ответственные за удары по российским территориям будут привлечены к ответственности. «Все виновные в атаке беспилотниками по России, будут наказаны. Их ожидает тюрьма! Они не должны остаться безнаказанными», — написал Алексей Тихомиров в комментариях telegram-канала Shot.
«ВСУ постоянно устраивают теракты на наших территориях, это просто ужасно. Мы должны быть максимально бдительными и защищать себя», — подчеркнул Василий Андрианов.
«Украинские войска наносят удары беспилотниками по территории России только потому, что не могут добиться успехов на поле боя», — сообщил Руслан Филатов. «[ВСУ] гераньки [российские дроны “Герань”] выпрашивают», — добавил пользователь с ником Сэм.
«Атаки БПЛА киевского режима по России служат очередным доказательством того, что Украина не желает урегулировать конфликт мирным путем», — отметила Арина Шувалова в комментариях telegram-канала «Новороссийск Life». «[Зеленский] со своей шайкой мира вообще не хотят — постоянно атакуют своими дронами наши города. Вот только наши власти умнее — и на такие провокации уж точно не купятся, мы не откажемся от переговоров», — отметил Антон Макаров. «Украина себе же хуже делает, когда наши территории атакует дронами, они за все ответят!» — сообщил Василий Андрианов.