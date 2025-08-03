«Все грохочет»: очевидцы рассказали о страшной ночи во время атаки ВСУ на Сочи

Многие обращают внимание на то, что не следует в комментариях писать локацию и тем более выкладывать видео. «Люди, очнитесь, вы в каком мире живете?! Зачем вы пишете локации, где что горит и так далее, вы не понимаете опасности? Сейчас так называемые наши “братья славяне” только радоваться будут! Будьте бдительны и осторожны, не пишите локации, берегите себя», — призвала других к внимательности Марина Михалева в чате канала «Новости Краснодара и Края».