Почти сотня БПЛА атаковала Россию

Почти сотня БПЛА атаковали Россию.
Ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Согласно официальным данным, 60 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, остальные 33 — на других направлениях.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше