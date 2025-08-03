ПВО ночью уничтожила 93 украинских БПЛА над семью регионами и Чёрным морем

Как сообщается, большая часть уничтоженных беспилотников — 60 дронов — были ликвидированы над Чёрным морем. Остальные вражеские беспилотники были перехвачены в различных регионах страны: 18 — над Воронежской областью, семь — над Белгородской областью, три — над Брянской областью, два — над Курской областью. По одному БПЛА расчёты ПВО сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.
Ранее Life.ru писал, что вооружённые формирования Украины атаковали Сочи беспилотниками типа «Лютый» ночью 3 августа. Налёт вражеских дронов привёл к пожару на нефтебазе в Адлерском районе. Там загорелся резервуар с топливом.