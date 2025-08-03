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Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить машину на наличие в ней дронов

Российский суд выписал штраф водителю грузовика — он отказался выполнить требование сотрудника ДПС и открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующая информация следует из судебных материалов.

Российский суд выписал штраф водителю грузовика — он отказался выполнить требование сотрудника ДПС и открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующая информация следует из судебных материалов.

Иницидент произошел в Тульской области. Патрульный остановил водителя грузового автомобиля «ГАЗон», после чего попросил его досмотреть транспортное средство в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировки дронов.

Мужчина отказал сотруднику ДПС, из-за чего полиция составила протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению полиции.

В ходе судебного заседания водитель грузовика свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Также он просил судью не наказывать его строго.

По его словам, выполнить требование он сразу не смог, потому что ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее он нашелся, и мужчина выполнил указания сотрудников, передает РИА Новости.

2 июня стало известно, что водители фур в Ставрополье отказываются перевозить товар без досмотра. Из-за недовольства на фоне диверсий украинской армии с беспилотниками перевозчики теряют около часа на пунктах досмотра.

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