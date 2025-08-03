Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить машину на наличие в ней дронов

Российский суд выписал штраф водителю грузовика — он отказался выполнить требование сотрудника ДПС и открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующая информация следует из судебных материалов.
Иницидент произошел в Тульской области. Патрульный остановил водителя грузового автомобиля «ГАЗон», после чего попросил его досмотреть транспортное средство в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировки дронов.
Мужчина отказал сотруднику ДПС, из-за чего полиция составила протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению полиции.
В ходе судебного заседания водитель грузовика свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Также он просил судью не наказывать его строго.
По его словам, выполнить требование он сразу не смог, потому что ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее он нашелся, и мужчина выполнил указания сотрудников, передает РИА Новости.
2 июня стало известно, что водители фур в Ставрополье отказываются перевозить товар без досмотра. Из-за недовольства на фоне диверсий украинской армии с беспилотниками перевозчики теряют около часа на пунктах досмотра.