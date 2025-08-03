Патруль ДПС сажал раненых в «Крокусе» в гражданские машины

Как указано, навстречу инспектору двигались пострадавшие, взывавшие о помощи; он распорядился доставлять раненых в ближайшие больницы с привлечением гражданских машин. Первоочередно он обращался к таксистам с пассажирами, направлявшимися на концерт; отказов не последовало. Каждый водитель принимал раненых и транспортировал их; таким образом было эвакуировано минимум 10 человек.