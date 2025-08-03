Патруль ДПС сажал раненых в «Крокусе» в гражданские машины

Экипаж ДПС, находившийся у «Крокус сити холла» в Красногорске, привлекал водителей гражданского транспорта и такси для эвакуации раненых после теракта в медучреждения; отказов зафиксировано не было, следует из судебных материалов, доступных РИА Новости.
Согласно показаниям одного из сотрудников, непосредственно после стрельбы в «Крокусе» было принято решение блокировать подъезд к залу со стороны МКАД во избежание жертв среди паникующих людей, устремившихся к кольцевой дороге. Затем патрульные приступили к организации эвакуации с парковки и беспрепятственному проезду спецтранспорта к месту ЧП.
Как указано, навстречу инспектору двигались пострадавшие, взывавшие о помощи; он распорядился доставлять раненых в ближайшие больницы с привлечением гражданских машин. Первоочередно он обращался к таксистам с пассажирами, направлявшимися на концерт; отказов не последовало. Каждый водитель принимал раненых и транспортировал их; таким образом было эвакуировано минимум 10 человек.
Кроме того, в патрульный автомобиль был размещён примерно семилетний мальчик, искавший помощи. Ребёнок находился один, испытывал сильный испуг, вероятно выбравшись из зала. Инспектор связался с отцом, передав ему телефон для разъяснения обстановки. Впоследствии прибыл отец, мальчик опознал его, и они покинули место происшествия.
Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Мухаммадрахим Файзов во время нападения осуществлял видеосъемку для отчета организаторам теракта.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» (Красногорск) произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли стрельбу из автоматов по посетителям и подожгли зал. Жертвами стали 147 человек, 336 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. Общий ущерб оценен в 5,7 миллиарда рублей.
Читайте материал по теме: Раскрыты места хранения оружия исполнителями теракта в «Крокусе».